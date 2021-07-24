Сайт про путешествия. Полезные сервисы для туристов и путешественников

Организация незабываемого путешествия — трудная задача. Часто путешественники пользуются услугами турфирм, чтобы не тратить время на планирование. Другие берутся за дело самостоятельно, разрабатывают маршрут, бронируют гостиницы или отели, а затем сами покупают билеты на самолёт. Как раз для второй категории путешественников разработана наша платформа.

Редакция сайта размещает только свежую информацию, полезную в пути каждому туристу. Публикует обзоры и рейтинги стран, карты городов и стран, а так же разрабатывает такие сервисы для путешественников и туристов как: онлайн часы, таймер, секундомер, карта стран и городов мира, разница во времени между городами и странами, календарь.

Задача платформы, как ведется работа и отбор информации для размещения на страницах сайта, как осуществляется навигация по разделам, преимущества использования платформы, дополнительные, полезные, информативные блоки.

Помимо этого можно найти обзоры городов и стран, комментарии и обсуждения города и страны, точное время в городе и стране, а так же обсуждение города или страны куда вы хотите отправиться путешествовать. Читайте отзывы других туристов и путешественников. Так же каждому туристу может пригодится интерактивная карта города, страны, континента или всего мира. Они тоже есть на нашем платформе.

Наша миссия

Путешествия расширяют кругозор, приносят яркие эмоции, активируют внутренний ресурс человека. Наш сайт создан, чтобы пользователи чаще покидали насиженные места, меняли зону комфорта, передвигались по миру безопасно. На страницах портала представлены:

свежие новости и статьи из мира путешествий ;

; советы в организации самостоятельных туров и экспедиций ;

и ; список полезных сервисов и приложений;

информация о культуре и истории выбранной страны, помогающая путешественнику быстрее;

данные о том, как адаптироваться в новых условиях;

логистические советы по ориентации, электронные карты с указанием достопримечательностей и локаций;

лайфхаки, которыми делятся опытные путешественники;

обзоры стран и городов;

мировое время;

часовые пояса городов и стран мира;

мнения экспертов из сферы туристического бизнеса и индустрии гостеприимства.

В планирование самостоятельных туров стоит учесть много нюансов. Это не только разрабатывание маршрута, покупка билетов, бронирование гостиниц. Турист прилетает в неизвестную локацию с определенными законами, менталитетом, часовым поисом, языком. Информация, которая представлена на страницах сайта, сделает момент адаптации мягким и комфортным.

Стоит внимательно отнестись и к такому моменту, как разница во времени и климатических условиях при перелетах. Иначе предстоит долго страдать от джетлага, достигнув заветного пункта. На нашем сайте представлена информация о прививках, которые стоит сделать.

Деятельность редакции

Редакция платформы подтверждает актуальность размещаемой информации. Перед публикацией, новости о путешествиях тщательно проверяются на предмет полезности для читателя. Сервисы, которые советует портал, тестируются, просматриваются отзывы пользователей.

Ежедневно журналисты сайта:

подготавливают новые тематические рублики, которые помогут не заблудиться, адаптироваться и весело провести время в новой стране;

просматривают список свежих новостей, касающихся политической обстановки, правил въезда на территорию зарубежных государств, условий перевозки багажа и ценовой политики покупки авиабилетов;

мониторят список приложений на смартфоны, которые пригодятся в поездке;

общаются с бывалыми путешественниками, тревел блогерами, писателями, чтобы предоставить проверенную информацию для пользователей портала;

общаются с бывалыми путешественниками, тревел блогерами, писателями, чтобы предоставить проверенную информацию для пользователей портала; знакомятся с экспертным мнением турфирм и организаций, разрабатывающих авторские путешествия, обобщают сведения, создают рейтинги и обзоры.

Для систематизации информации и понятной подачи, материал редактируется, оценивается фокус группой и только после этого публикуется на сайте. В результате пользователь получает достаточный объем знаний по теме, который легко применить на практике.

Навигация по сайту

Чтобы облегчить поиск знаний для путешественников, разработана навигация на портале. Пользователь может найти нужный раздел и тему как на главной странице, так и в специальном поле поиска. Для этого стоит ввести запрос и получить доступ к нужной информации. Какие рубрики предложены для ознакомления:

новости и статьи для путешественников;

список интересных локаций;

локаций; список достопримечательностей и мест, важных для посещения;

и мест, для посещения; обзоры городов и стран, популярных для путешествий;

комментарии, обсуждения и отзывы тревел-блогеров к городам, в которых им довелось побывать;

полезные в поездках приложения (онлайн часы, таймер, секундомер, карты стран и городов мира, cтраница для определения разницы во времени между городами и странами, календарь);

в поездках приложения (онлайн часы, таймер, секундомер, карты стран и городов мира, cтраница для определения разницы во времени между городами и странами, календарь); качественно разработанные электронные карты стран с геометками элементов инфраструктуры, станций общественного транспорта, кафе, ресторанов, гостиниц и хостелов.

В путешествие необходима правильная ориентировка на незнакомой территории. В противном случае, возрастает риск превратить отдых в экстремальную поездку, которая станет разочарованием. Мир интерактивен, использовать информацию из проверенных источников — верный путь для путешественника. Наша платформа поможет получить полезные знания и отправится на охоту за приключениями во всеоружии. Активное комьюнити, готовое делиться опытом и знаниями, не оставит в одиночестве.

На платформе можно выражать мнение, писать отзывы, общаться с единомышленниками. На сайте указан адрес электронной почты администрации сайта, куда вы можете написать свои предложения и пожеланий. Редакция сайта всегда отвечает на сообщения пользователей.

Дополнительные информативные блоки

В планирование путешествий обмен опытом играет определяющую роль. Поэтому редакция регулярно размещает на страницах платформы советы и лайфхаки популярных туристов и путешественников.

Организовать странствие ориентируясь на человека, который лично испытал трудности пути, не раз спотыкался и делал ошибки, проще, чем пройти это самостоятельно. Новостная лента событий из мира путешествий поможет лучше ориентироваться. Полезные сервисы и приложения не оставят наедине с проблемами и сложностями.

Преимущества использования платформы

Представим ситуацию, турист планирует отдых в стране которая ему интересна, но не знает какой город посетить первым, как организовать время, каким транспортом пользоваться, что стоит посмотреть.

В интернете есть огромный объем информации по теме, которая разобщена и еще больше путает. На помощь приходит и наша платформа.

Тут можно:

Ознакомиться с электронной картой страны, обозначить города и пункты посещений, проработать маршрут, узнать об остановках общественного транспорта. Узнать о разнице во времени между странами и городами, определить систему тайм — менеджмента, которая важна в организации путешествий. Прочитать свежие новости, которые влияющие на реализацию поездки. Выделить для себя пункты и остановки на маршруте, ориентируясь по отзывам путешественников. Определиться с выбором мест для посещения. Проработать маршрут. Познакомиться с мнением других путешественников.

Выводы

В результате, вы соберете полноценный объем информации, нужной для планирования путешествия, будете готовы к любым форс-мажорным ситуациям, лучше адаптируетесь при прибытии.

Наш сервис позволяет быстро определиться, какую страну лучше посетить именно сейчас. Позвольте себе свободно передвигаться по миру, не откладывайте приключения на потом. Получить яркие эмоции и расширить кругозор — очень просто. На страницах нашего сайта вы найдете много полезных советов.

Обратная связь

Связаться с редакцией платформы, задать интересующие вопросы или предложить свои тематические рубрики, можно по адресу электронной почты. Сделать ресурс полезным помогут отзывы пользователей, касающиеся работы портала, навигации и информационного наполнения.